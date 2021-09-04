Черезов рассказал о травме Нигматуллиной, которая пропустила сборы в Тюмени

Глава Федерации биатлона Удмуртской Республики, а также трехкратный чемпион мира Иван Черезов сообщил, что биатлонистка сборной России Ульяна Нигматуллина (в девичестве Кайшева), пропустившая сборы в Тюмени из-за травмы спины, будет проходить обследование , а потом в ближайшие две недели в Удмуртии восстановится.

«У Ульяны были боли, поэтому в августе она не участвовала в централизованных тренировках. В ближайшие дни, а точнее на следующей неделе, она снова поедет в ФМБА на обследование, где сделают заключение, после чего окончательно станут известны сроки ее выздоровления. На сегодняшний день все движется в положительную сторону, ухудшений нет», - цитирует слова Черезова «РИА Новости».

В прошлом сезоне Ульяна Нигматуллина заняла 20-е место в общем зачете Кубка мира по биатлону, набрав 394 балла. Россиянка пропустила вперед свою соотечественницу Светлану Миронову, которая в итоге заняла 19-е место с 440 очками. На чемпионате мира в Поклюке лучшим выступлением Ульяны стала индивидуальная гонка, в ней она финишировала 24-й.