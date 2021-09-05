Мартен Фуркад: Соревнования без болельщиков - это как дом без детей

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира в общем зачете, французский биатлонист Мартен Фуркад опубликовал в Instagram пост, посвященный старту своего фестиваля лыжероллеров в Анси (Франция).

Напомним, что в женском масс-старте победу одержала француженка Анаис Шевалье, а в мужском масс-старте - норвежец Стурла Холм Легрейд. Вторым финишировал россиянин Карим Халили.

«Спортивные соревнования без зрителей - это как дом без детей, в нем мало жизни. Спасибо вам всем за то, что вы были такими сумасшедшими. Увидимся завтра для нового обмена эмоциями», - написал Фуркад в своем Instagram.