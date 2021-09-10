Елисеев начал тренироваться под руководством Башкирова

Российский биатлонист Матвей Елисеев, тренировавшийся в группе тренера Юрия Каминского с мая по август, начал тренировки накануне нового сезона в группе Сергея Башкирова. Об этом сообщает ТАСС. Ранее у спортсмена был конфликт с Каминским, 5 сентября он присоединился к группе Башкирова.

В настоящее время группа Сергея Башкирова тренируется в Тюмени. Помимо Матвея Елисеева, в него вошли Александр Логинов, Максим Цветков, Василий Томшин и Евгений Гараничев.

Напомним, что в августе Елисеев провел самовольную тренировку, после которой ему стало плохо. По информации «голоса биатлона» Дмитрия Губерниева, старший тренер мужской сборной России Юрий Каменский после таких действий своего подопечного, предложил ему уйти из национальной команды и самостоятельно отбираться на этапы Кубка Мира.