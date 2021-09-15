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15 сентября 11:21
автор: Александр Бойченко

Нигматуллина пропустит сбор в Сочи из-за травмы спины

Спортсменка входит в группу Михаила Шашилова.

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина (урожденная Кайшева) пропустит сборы в Сочи и будет тренироваться в Удмуртии, но пока не может тренироваться в полную силу.

Нигматуллина получила травму спины на сборах в Раубичах. После этого она прошла обследование в Ижевске и Москве и приступила к процессу реабилитации. Сейчас ее состояние улучшается, но с увеличением нагрузок организм все равно дает сбои.

Неизвестно, примет ли она участие в чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени, который пройдет с 23 по 26 сентября. Но если позволит здоровье, Нигматуллина планирует выступить в спринте и эстафете.

Напомним, в прошлом сезоне Кубка мира по биатлону Нигматуллина заняла 20-е место в общем зачете, набрав 394 балла. Ее опередила соотечественница Светлана Миронова, финишировавшая строчкой выше с 440 очками в активе.

источник: News.ru
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