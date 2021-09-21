Логинов не примет участие в чемпионате России

Тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский сообщил о том, что российский биатлонист Александр Логинов пропустит чемпионат России.

Напомним, что соревнования состоятся в Тюмени с 23 по 26 сентября.

– Логинов улетел домой по семейным обстоятельствам, согласовав этот вопрос с тренерами сборной, чемпионат России он пропустит. Значит, шанс проявить себя получат молодые, амбициозные спортсмены. Кроме Евгения Гараничева, в состав вошли Евгений Идинов, чемпионы мира среди юниоров Вячеслав Малеев, Вадим Истамгулов и член сборной России Денис Таштемеров, – цитирует Кугаевского ТАСС.

Добавим, что прошедший сезон Логинов завершил на 17-м месте в общем зачете Кубка мира, набрав 541 очко. В личных гонках он одержал лишь одну победу в индивидуальной гонке в Антерсельве.