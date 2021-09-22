Елисеев рассказал, почему он решил пропустить индивидуальную гонку на летнем ЧР

Российский биатлонист Матвей Елисеев объяснил, почему решил пропустить индивидуальную гонку на чемпионате России по летнему биатлону. Гонка состоится в Тюмени завтра, 23 сентября.

«Посчитали, что такая нагрузка здесь и сейчас не поможет мне лучше бегать зимой. Чемпионат России – важный старт, но иногда приходится чем-то жертвовать для ещё более важных стартов. Поэтому мы так решили», - приводит слова Елисеева пресс-служба Союза биатлонистов России.

Добавим, что Елисеев является двукратным призером чемпионата мира в составе эстафетной команды в Эстерсунде (2019 год) и Поклюке (2021). Спортсмен имеет один личный подиум на этапах Кубка мира. По данным стрельбы за сезон 2019/20 Елисеев имеет 84% точных попаданий в мишень.