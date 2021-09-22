Майгуров - о конфликте Елисеева с Каминским: Для нас главное результаты Матвея, а не его слова

Президент СБР Виктор Майгуров прокомментировал конфликте Матвея Елисеева со старшим тренером сборной России Юрием Каминским.

Напомним, что 28-летний биатлонист отказался работать со специалистом и перешел в группу Сергея Башкирова. Елисеев выложил фотографию с наставником в инстаграме, сопроводив ее сообщением: «Там, где хорошо».

«Рот никому закрывать не буду. Хочет он кого-то уколоть или просто сказать «мне хорошо», это уже интерпретация. Каждый понимает как хочет. Не в моей натуре додумывать, что имелось в виду. Матвей тренируется, у него всё в порядке – дай бог. Для нас главное — его результат, а не его слова», — цитируют «РИА Новости» Майгурова.

Добавим, что в минувшем сезоне Елисеев занял 21-е место в общем зачете Кубка мира. Три медали он завевал в эстафетных гонках, в том числе бронзовую на ЧМ-2021 в Поклюке.