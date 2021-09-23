Куклина одержала победу в индивидуальной гонке на чемпионате России

Лариса Куклина стала победительницей индивидуальной гонки на 15 км в рамках чемпионата России, который проходит в Тюмени.

Отметим, что 30-летняя спортсменка преодолела дистанцию с результатом 47 минут 17,2 секунд, допустив один промах на огневых рубежах. Второе место заняла Наталья Гербулова (+1.13,6; два промаха). Тройку лучших замкнула Евгения Буртасова – ее отставание составило 2 минуты 10,1 секунд (один промах).

Напомним, что соревнования проходят в Тюмени с 23 по 26 сентября.

25 сентября состоится женский спринт. Начало – в 09:00 мск