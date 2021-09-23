Кристина Резцова призналась, что перед стартом индивидуальной гонки чувствовала волнение

Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала пятое место в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону, а также пять промахов на огневом рубеже.

«Немного со старта как будто недоразмялась, это была моя ошибка. Стартовала и почувствовала каменные мышцы, из-за этого не ощутила мощность, поэтому к концу гонки было тяжеловато. Ноги наливались кислотой.

Я сильно переживала, как выгляжу на уровне других девчонок. Все тренировались с командами, а я была одна всё лето. Сейчас я стала уверена в том, что всё делаю правильно, двигаюсь в нужном направлении. Нужно быть немного поувереннее на стрельбе», - передает слова Резцовой «Матч ТВ».

Напомним, что спортсменка представляет ХМАО-Югра. В индивидуальной гонке Кристина стала пятой с отставанием от первого места 2 минуты 49 секунд. Впереди спринтерская гонка у женщин.