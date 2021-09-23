Каминский заявил, что Халили и Латыпов могут стать новыми лидерами команды в предстоящем сезоне

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, кто может стать новым лидером сборной, если чемпион мира Александр Логинов не сможет подтвердить свой статус. По словам Каминского, это Эдуард Латыпов и Карим Халили.

«Карим Халили может быть лидером, несомненно. Мы рассчитываем, что в перспективе он будет претендовать на эту роль. Мне нравится в нём, что он, во-первых, думает в тренировочном процессе - у него постоянно есть какие-то вопросы, и это хорошо. В этом рождаются какие-то новые качества», — рассказал Каминский в эфире «Матч ТВ».

Помимо Халили, Каминский отметил роль Эдуарда Латыпова, который в прошлом сезоне хорошо себя заявил в первую очередь в эстафетах: «наверное, Эдуард больше проявлял себя как лидер. Лидер проявляется в командных действиях – в эстафетах он очень хорошо себя проявил».

Добавим, что в прошлом сезоне Кубка мира Александр Логинов финишировал на 17 месте, набрав в сумме 541 очко. Следом за ним расположился Эдуард Латыпов, который заработал 491 балл. Карим Халили провел меньше гонок, чем его соотечественники, взяв в конечном итоге 111 очков. Лидером общего зачета стал норвежец Йоханнес Бе, взявший Большой хрустальный глобус в третий раз подряд.