Серохвостов остался доволен четвертым местом в индивидуальной гонке летнего ЧР

Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал про ндивидуальную гонку в Тюмени на летнем чемпионате России. Победителем стал Антон Бабиков, Серохвостов финишировал четвертым.

«В принципе, четвёртое место меня устраивает. Это первый год по взрослым у меня. Как для себя я показал хорошую стрельбу. Конечно, не отличную, но пойдёт. Для летнего периода четвёртое место для меня — самое то. Как показала гонка, состояние хорошее, но по внутреннему самочувствию так не скажешь. Я думал, будет очень тяжело, но организм мне помог и не сдался, и я дотерпел до конца», - рассказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».

29 января 2020 года Серохвостов завоевал золото юниорского чемпионата мира в Ленцерхайде в эстафете с Бажиным, Истамгуловым и Халили.

После этого Серохвостов выступил на Кубке IBU в Арбере. Лучший результат в личной гонке - 10 место в спринте. Даниил также выиграл смешанную эстафету на этих соревнованиях вместе с Халили, Гореевой и Васнецовой.