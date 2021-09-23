Бабиков рассказал о тактике на индивидуальную гонку, которая позволила ему победить

Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал победу в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России.

«Последний круг бежал и корил себя за промах. В принципе, всё равно доволен, потому что выходить на старт пришлось не в лучшем состоянии после болезни. Была ли уверенность, что обойду Таштимерова? У меня была тактика, что я начну потише гонку. Мне повезло с напарником — Серохвостов стартовал за мной. Удалось с ним работать экономно», - передает слова Бабикова «Матч ТВ».

Напомним, что Бабиков недавно переболел энтеровирусом, находясь на сборах в Сочи.

30-летний Бабиков - чемпион мира 2017 года в мужской эстафете, трехкратный чемпион Европы и трехкратный бронзовый призер чемпионатов Европы.

Отметим, что Бабиков имеет опыт побед на Кубке мира по биатлону.