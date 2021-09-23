Эдуард Латыпов: В олимпийский сезон можно будет заходить более уверенно, чем в прошлом году

Российский биатлонист Эдуард Латыпов поделился ожиданиями от олимпийского сезона.

«Наша задача – начать сезон с высоких мест и держать эту планку. И потом уже будет предолимпийский сбор, там уже будем выстраивать свои задачи на Олимпиаду. Возможно ли продолжить с медалями?. Мы все делаем для этого, работаем. В этом году добавилось объема, думаю, должно быть лучше. В сезон можно будет заходить более уверенно, чем в прошлом году», – цитирует «Матч ТВ» призера ЧМ-2021.

Добавим, что в минувшем сезоне Латыпова занял 18-е место в общем зачете Кубка мира.В гонке с общего старта в Эстерсунде россиянин стал вторым.

Соревнования среди биатлонистов на ОИ-2022 пройдут с 5 по 19 февраля.