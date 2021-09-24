В состав сборной России на КМ по биатлону войдут два биатлониста на основании контрольных стартов

Состав российских биатлонистов на первые четыре этапа Кубка мира будет практически полностью сформирован решением тренерского штаба национальной сборной, в тестовых стартах будут разыграны только два места - по одному для мужской и женской команд. Такое решение приняли в пятницу на тренерском совете Союза биатлонистов России.

Ожидается, что тренеры выберут пять биатлонистов по внутренним критериям. Шестые номера будут определены в контрольных стартах, которые состоятся в ноябре. Мужская команда проведет заключительный этап отбора в Ханты-Мансийске, женская команда - в Тюмени.

Напомним, что новый сезон Кубка мира по биатлону стартует двумя этапами в шведском Эстерсунде 27 ноября и закончится 5 декабря. В феврале пройдут зимние Олимпийские Игры в Пекине, где разыграют 11 комплектов наград.