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27 сентября 10:27
автор: Александр Бойченко

Антон Шипулин: Люди обвиняют меня, что я «жулик и вор»

Шипулин победил на выборах в одномандатном округе Свердловской области.

Бывший российский биатлонист Антон Шипулин сообщил, что ему пишут в Instagram после победы на выборах в Госдуму России.

«Уже второй день наблюдаю, как под моим предыдущим постом идёт «священная война» - одни пишут, мол, нельзя спортсменам быть депутатами, другие говорят, что все депутаты бездельники, третьи обвиняют меня, что я «жулик и вор». Рад, что были и комментарии со словами поддержки. В общем, с «третьим» даже дискутировать не вижу смысла. Таких не переубедить», - написал Шипулин в своём «Инстаграме»

Напомним, ранее Шипулин победил на выборах в Государственную Думу по Свердловскому одномандатному избирательному округу № 174 после обработки 100% протоколов.

Напомним, Шипулин является олимпийским чемпионом 2014 года в мужской эстафете, четырехкратным призером чемпионатов мира в личных гонках, имеет 44 подиума на этапах Кубка мира (из них 11 побед). Завершил карьеру в сезоне 2017/18 после очередного рейда допинговых офицеров в сборную России накануне проведения в Хохфильцене чемпионата мира по биатлону.

источник: Instagram
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