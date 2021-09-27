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27 сентября 14:48
автор: Александр Бойченко

Шашилов заявил, что в женской сборной России отсутствует лидер команды

Старт сезона намечен на конец ноября.

У женской сборной России по биатлону нет лидера до начала олимпийского сезона. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Михаил Шашилов.

«Чтобы соревноваться на мировом уровне, Ире еще надо добавлять, финиш нужен, будем над этим работать, - сказал Шашилов «СЭ». - К сожалению, на сегодняшний день лидера у нас нет, хотелось, конечно, чтобы Света им стала, хотя бы головой, но как есть, так есть».

Напомним, в прошлом сезоне Кубка мира по биатлону россиянка Нигматуллина заняла 20-е место в общем зачете, набрав 394 балла. Ее опередила соотечественница Светлана Миронова, финишировавшая строчкой выше с 440 очками в активе.

источник: «Спорт-Экспресс»
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