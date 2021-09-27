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27 сентября 17:29
автор: Александр Поволоцкий

Елисеев - о конфликте с Каминским: Никто заранее не предупреждал, что со мной будет что-то не так

В начале сентября биатлониста перевели в группу Сергея Башкирова.

Российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал о разногласиях c тренером национальной команды Юрием Каминским.

Ранее в СМИ сообщалось, что во время тренировочного сбора на Семинском перевале 28-летний спортсмен отлучился из расположения сборной для сплава по реке, что привело к конфликту со специалистом.

«Меня никто заранее не предупреждал, что со мной будет что-то не так. Если они и были оговорены, то я этого не слышал. Мне будет легче после этих слов, но в команде настроение может ухудшиться, и будет давление со стороны СМИ, чего нам не надо. Я могу потерпеть, чтобы это пошло в плюс команде», – цитирует ТАСС Елисеева.

Добавим, что в минувшем сезоне биатлонист занял 21-е место в общем зачете Кубка мира. Три медали он завевал в эстафетных гонках, в том числе бронзовую на ЧМ-2021 в Поклюке.

источник: ТАСС
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