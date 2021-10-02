Халили сравнил Йоханнеса Бе и Фуркада

Российский биатлонист Карим Халили заявил, что в лучшем состоянии француз Мартен Фуркад сильнее норвежца Йоханесса Бе.

«В последние годы он был практически идеальным биатлонистом, и я думаю, что у Йоханнеса Бе, несмотря на все достижения, козырей чуть меньше, чем было у Фуркада в лучшие годы», - приводит слова Халили пресс-служба Союза биатлонистов России.

Напомним, что завершивший спортивную карьеру Фуркад выиграл пять золотых медалей на Олимпиадах, 13 - на чемпионатах мира, а также стал обладателем семи Кубков мира.

В активе Йоханнеса Бе одна золотая медаль Олимпиад, 12 - чемпионатов мира, а также три Больших хрустальных глобуса.