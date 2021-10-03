Нильссон рассказала, когда ей впервые пришла мысль перейти из лыжных гонок в биатлон

Олимпийская чемпионка Пхенчхана 2018 года и двукратная чемпионка мира 2019 года по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон рассказала, почему перешла в биатлон полтора года назад.

«Меня всегда интересовал биатлон. В Пхенчхане лыжный стадион находился рядом с биатлонным стадионом. Тогда я подумала, что когда-нибудь попробую себя в этом виде спорта. Эта мысль пришла ко мне только что после Пхенчхана и в последующие годы после Зеефельда.

Я подозревала, что это будет сложно.. Так и случилось. Вот почему я пошла на этот шаг. Я действительно хотела выложиться по полной, и мне нравится, как идут дела. Я люблю развиваться, вставать по утрам и делать то, в чем хочу добиться успеха. Я рада, что приняла решение переехать», - приводит слова Нильсcон пресс-служба IBU.

Напомним, Нильссон является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном спринте классикой, а также двукратной чемпионкой мира в австрийском Зеефельде в 2019 году.

В прошлом сезоне Нильссон больше выступала на Кубке IBU, где высшим достижением шведки стало 8-е место в женской гонке преследования на третьем этапе Кубка мира в Словакии. Спортсменка попала в заявку на десятый заключительный этап Кубка мира, где смогла финишировать на 26 месте в спринте и 22 месте в гонке преследования.