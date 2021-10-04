Тарьей Бе обвинил Сергея Устюгова в допинге, перепутав его с однофамильцем биатлонистом

Норвежский биатлонист Тарьей Бе перепутал российского лыжника Сергея Устюгова с биатлонистом Евгением Устюговым и обвинил его в мошенничестве. Бе допустил эту ошибку в автобиографической книге со своим братом Йоханнесом. Тарьей прокомментировал результаты чемпионата мира 2011 года в Ханты-Мансийске, где он выиграл 3 золотые и 2 бронзовые медали. Масс-старт был единственной гонкой, где старший Бе не смог войти в тройку лидеров, где он стал четвертым, Евгений Устюгов выиграл серебро.

Ранее Устюгов был лишен золота Олимпийских игр 2014 года в Сочи (Россия) в эстафете из-за допингового обвинения, бронза досталась сборной Норвегии. В отношении экс-биатлониста продолжаются допинговые разбирательства.

«Возможно, я получу бронзовую медаль на чемпионате мира 2011 года, потому что россиянин Сергей Устюгов, взявший серебро в масс-старте, был пойман на допинге после перепроверки старых проб. Таким образом, у меня может быть шесть из шести возможных медалей чемпионата мира 2011 года, и я могу внезапно стать первым биатлонистом, выигравшим медаль во всех гонках чемпионата. Несмотря на то, что мошенник лишил меня возможности насладиться моментом, я все равно буду собой гордиться», - цитирует слова старшего Бе Sports.ru.

Тарьей Бе является олимпийским чемпионом 2010 года в Ванкувере, 11-кратным чемпионом мира (в двух из них личные медали), а также победителем общего зачета Кубка мира в сезоне 2010/11.

Евгений Устюгов является олимпийским чемпионом 2010 года в масс-старте, двукратным призером чемпионатов мира, а также обладателем золотой медали в мужской эстафетной гонке на Олимпиаде в Сочи-2014. Биатлонист имеет три победы на Кубках мира и 12 личных подиумов.