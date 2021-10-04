Губерниев отреагировал на ошибку Бе-старшего в своей книге, где он обвинил лыжника Устюгова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на ошибку, допущенную в автобиографической книге норвежских биатлонистов Тарьея и Йоханнеса Бе - «Братская сила».

Норвежский биатлонист Тарьей Бе перепутал российского лыжника Сергея Устюгова с биатлонистом Евгением Устюговым и обвинил его в мошенничестве. Бе допустил эту ошибку в автобиографической книге со своим братом Йоханнесом. Тарьей прокомментировал результаты чемпионата мира 2011 года в Ханты-Мансийске, где он выиграл 3 золотые и 2 бронзовые медали. Масс-старт был единственной гонкой, где старший Бе не смог войти в тройку лидеров, где он стал четвертым, Евгений Устюгов выиграл серебро.

«Дьявол всегда в деталях! Братья Бё в своей книжонке перепутали Евгения Устюгова с лыжником Сергеем! Братушки, я думал, вы умные. А вы как Брежнев и Малая Земля», - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Тарьей Бе является олимпийским чемпионом 2010 года в Ванкувере, 11-кратным чемпионом мира (в двух из них личные медали), а также победителем общего зачета Кубка мира в сезоне 2010/11.

Евгений Устюгов является олимпийским чемпионом 2010 года в масс-старте, двукратным призером чемпионатов мира, а также обладателем золотой медали в мужской эстафетной гонке на Олимпиаде в Сочи-2014. Биатлонист имеет три победы на Кубках мира и 12 личных подиумов.