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Губерниев отреагировал на ошибку Бе-старшего в своей книге, где он обвинил лыжника Устюгова
04 октября 23:44
автор: Александр Бойченко
автор фото: Berit Roald / NTB / Dagblade

Губерниев отреагировал на ошибку Бе-старшего в своей книге, где он обвинил лыжника Устюгова

Братья Бе написали собственную книгу во время межсезонья.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на ошибку, допущенную в автобиографической книге норвежских биатлонистов Тарьея и Йоханнеса Бе - «Братская сила».

Норвежский биатлонист Тарьей Бе перепутал российского лыжника Сергея Устюгова с биатлонистом Евгением Устюговым и обвинил его в мошенничестве. Бе допустил эту ошибку в автобиографической книге со своим братом Йоханнесом. Тарьей прокомментировал результаты чемпионата мира 2011 года в Ханты-Мансийске, где он выиграл 3 золотые и 2 бронзовые медали. Масс-старт был единственной гонкой, где старший Бе не смог войти в тройку лидеров, где он стал четвертым, Евгений Устюгов выиграл серебро.

«Дьявол всегда в деталях! Братья Бё в своей книжонке перепутали Евгения Устюгова с лыжником Сергеем! Братушки, я думал, вы умные. А вы как Брежнев и Малая Земля», - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Тарьей Бе является олимпийским чемпионом 2010 года в Ванкувере, 11-кратным чемпионом мира (в двух из них личные медали), а также победителем общего зачета Кубка мира в сезоне 2010/11.

Евгений Устюгов является олимпийским чемпионом 2010 года в масс-старте, двукратным призером чемпионатов мира, а также обладателем золотой медали в мужской эстафетной гонке на Олимпиаде в Сочи-2014. Биатлонист имеет три победы на Кубках мира и 12 личных подиумов.

11 февраля 2020 года IBU обвинил Устюгова в нарушении антидопинговых правил. Все результаты спортсмена с 27 августа 2013 года по конец сезона 2013/14 были аннулированы.

источник: Телеграм-канал Дмитрия Губерниева
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