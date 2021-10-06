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06 октября 14:01
автор: Александр Бойченко

Майгуров сообщил, что сборная России будет бороться за медали на Олимпиаде в каждой гонке

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Российские биатлонисты на Олимпийских играх в Пекине будут бороться за награды в каждой гонке. Такое мнение высказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

На чемпионате мира 2021 года российские биатлонисты завоевали одну бронзовую награду - в мужской эстафете.

«В принципе, мы способны в каждой гонке бороться за медали, - сказал Майгуров. - И наши спортсмены будут это делать. Нельзя выходить на старт и думать, что нам ничего не светит. Олимпийские игры - турнир, на котором могут быть сюрпризы», - рассказал президент СБР службе информации Олимпийского комитета России.

Добавим, что Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

источник: Олимпийский комитет России
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