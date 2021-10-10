Тихонов стал консультантом Федерации лыжного спорта Турции

Советский биатлонист Алекссандр Тихонов объявил о том, что стал консультантом Федерацией лыжного спорта Турции.

«Задача - сделать биатлон в Турции, добиться того же, чего я добивался в российском биатлоне как спортсмен и президент. Реально ли это? У меня по жизни все реально. Работать буду на общественных началах, я самодостаточный человек и еду не зарабатывать, а делать дело», - отметил он», - приводит слова Тихонова ТАСС.

Отметим, что Тихонов раньше был главой Союза биатлонистов России, также четырехкратный олимпийский чемпион работал вице-президентом Международного союза биатлонистов.

Добавим, что Тихонов за спортивную карьеру также одиннадцать раз выигрывал гонки на чемпионатах мира по биатлону.