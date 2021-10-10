Логинов заявил, что нет никого быстрее Йоханнеса Бе на первом круге

Российский биатлонист Александр Логинов выделил сильные качества норвежского конкурента Йоханнеса Бе.

«Давайте вспомним первый круг Йоханнеса Бе. Он способен бежать его так, как никто в мире, включая Фуркада. То есть выиграть 15—20 секунд на первом круге и не потерять скорость на втором и третьем. Кто еще может такое повторить? Да, я, допустим, могу соперничать с Бе на втором и третьем кругах. Но начать гонку столь же быстро, как это делает он, мне не по силам», - приводит слова Логинова RT.

Отметим, что Бе являет олимпийским чемпионом в индивидуальной гонке и 12-кратным чемпионом мира, также норвежец в течение трех последних сезонов побеждает в общем зачете Кубка мира.