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10 октября 14:49
автор: Максим Скороходов

Логинов заявил, что нет никого быстрее Йоханнеса Бе на первом круге

При этом россиянин уверен, что может соперничать с норвежцем в дальнейшем.

Российский биатлонист Александр Логинов выделил сильные качества норвежского конкурента Йоханнеса Бе.

«Давайте вспомним первый круг Йоханнеса Бе. Он способен бежать его так, как никто в мире, включая Фуркада. То есть выиграть 15—20 секунд на первом круге и не потерять скорость на втором и третьем. Кто еще может такое повторить? Да, я, допустим, могу соперничать с Бе на втором и третьем кругах. Но начать гонку столь же быстро, как это делает он, мне не по силам», - приводит слова Логинова RT.

Отметим, что Бе являет олимпийским чемпионом в индивидуальной гонке и 12-кратным чемпионом мира, также норвежец в течение трех последних сезонов побеждает в общем зачете Кубка мира.

источник: «RT на русском»
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