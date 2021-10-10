Логинов рассказал про самую тяжелую гонку в карьере

Российский биатлонист Александр Логинов назвал самую тяжелую гонку, которую он пробежал в спортивной карьере.

«Помню, бежали в Анси, где перед масс-стартом выпал очень «медленный» снег. Подходящей структуры на теплую погоду у меня не оказалось. И уже после первого километра передо мной были восемь или девять человек, которые продолжали отрываться. При этом сзади — никого. В итоге только на первом круге разрыв между первым и последним участником составлял больше минуты «ногами». Сам я пришел на первый рубеж, проигрывая 24 секунды, притом что физически чувствовал себя отлично. В масс-старте, на моей памяти, такое вообще впервые было. Понятно, что мысли были только о том, чтобы стрелять на ноль, иначе вообще никаких шансов. Технику тоже пришлось перестраивать прямо по ходу гонки, чтобы хоть как-то сил на финиш хватило», - приводит слова Логинова RT.

Прошлый сезон российский биатлонист закончил на 17-м месте в общем зачете Кубка мира, одержав одну победу в индивидуальной гонке на этапе в итальянской Антерсельве.

Добавим, что новый сезон начнется 27 ноября в шведском Эстерсунде, где пройдет сразу два этапа Кубка мира, во время которых мужчины пробегут пять гонок.

Французский Анси находится в расписании и пройдет с 16 по 19 декабря. Именно в последний день мужчины побегут гонку с общего старта.