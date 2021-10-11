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Дисциплинарный комитет СБР вынес выговор Елисееву
11 октября 16:41
автор: Максим Скороходов
автор фото: СБР

Дисциплинарный комитет СБР вынес выговор Елисееву

Биатлонист самовольно провел тренировочную работу, из-за которой ему стало плохо.

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров объявил результаты заседания Дисциплинарного комитета организации по делу Матвея Елисеева.

Напомним, что в августе Елисеев провел самовольную тренировку, после которой ему стало плохо.

«Комитет признал факт нарушения спортивной дисциплины и вынес Матвею выговор. В случае повторного нарушения будет поставлен вопрос об отчислении Елисеева с централизованной подготовки и его исключения из состава сборной России. Надеюсь, что в этом деле поставлена точка, и все спортсмены национальной команды сделают для себя должные выводы», - приводит слова Майгуров пресс-служба СБР.

Добавим, что из-за такого поведения между биатлонистом и тренером Юрием Каминским произошел конфликт, после которого Елисеев присоединился к группе Сергея Башкирова.

источник: Союз биатлонистов России (СБР)
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