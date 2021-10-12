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12 октября 18:00

Шипулин объяснил, зачем в Госдуме спортсмены

Ранее Шипулин вошел в состав комитета Госдумы по физкультуре и спорту.

Бывший биатлонист Антон Шипулин объяснил, зачем в Государственной думе работают экс-спортсмены.

«В этом созыве у меня новая должность - меня назначили заместителем председателя комитета по физической культуре и спорту. И, пожалуй, это назначение - ответ на бесконечные вопросы «А зачем в Госдуме спортсмены?» А затем, чтобы вопросами физкультуры и спорта занимались те, кто в этом по-настоящему разбирается, кому эта тема близка, интересна и понятна» - написал Шипулин в своем инстаграме.

Возглавил комитет президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев. Кроме того, в него вошли Владислав Третьяк, Рима Баталова, Борис Иванюженков, Дмитрий Пирог, Артур Таймазов, Роман Терюшков, Сергей Кривоносов, Амир Хамитов и Евгений Ревенко.

Добавим, что по итогам выборов, в Госдуму РФ прошли тринадцать бывших спортсменов:

источник: «Советский спорт»
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