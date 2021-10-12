Доротея Вирер: Ситуация со сном стала лучше, но бывают дни, когда мучает бессонница

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер подвела итоги подготовки к новому сезону.

- Ситуация со сном стала лучше, бывают дни, когда мучает бессонница, иногда нет. Было несколько недель стресса из-за постоянных тренировок и строительством нового дома, но теперь мне немного лучше.

Сейчас возвращаемся со сборов в Лавазе, где провели пару недель на высоте. К сожалению, пересеклись с норвежской командой только на одной из тренировок, и было мало времени поговорить, так как шел снег, дождь, было холодно, мы замерзли, и все разбежались. Прекрасная осень (смеется). Приближается новый сезон, 1 ноября уже едем в Швецию.

Что меня впечатлило в летних Олимпийских играх в Токио? Золото Джанмарко Тамбери и Ламонта Якобса, но прежде всего эстафета 4 по 100 метров. Она вызвала озноб. Я видела как все кричали, и поняла, что мужская сборная Италии совершила подвиг, - приводит слова Вирер Fondo Italia.

Ранее Международный союз биатлонистов опубликовал предварительный календарь Кубка мира-2021/22, включая Олимпиаду-2022 в Пекине. Первый этап пройдет в шведском Эстерсунде 27 ноября, а завершится в норвежском Осло (Холменколлене) 20 марта 2022 года.