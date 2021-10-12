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12 октября 20:05

Россия лишилась серебра Олимпиады в Сочи после аннулирования результатов Зайцевой

Ранее биатлонистка была отстранена за нарушение антидопинговых правил

Пресс-служба IBU подтвердила дисквалификацию российской биатлонистки Ольги Зайцевой. На сайте организации обновились финишные протоколы гонок Игр-2014.

Таким образом, теперь результат женской сборной России в эстафете указан аннулированным. В этой гонке победителем остается сборная Украины, Норвегия стала второй, а Чехия замкнула тройку призеров.

Напомним, что на Олимпиаде в Сочи Зайцева завоевала серебряную медаль в эстафете вместе с Яной Романовой, Екатериной Шумиловой и Ольгой Вилухиной. После этого Ольга была отстранена за нарушение антидопинговых правил,

источник: ISU
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