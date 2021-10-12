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12 октября 22:35
автор: Александр Поволоцкий

Дмитрий Губерниев: Не до конца верю, что Зайцева использовала допинг

Вместе с ней медалей лишились Романова, Вилухина и Шумилова.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение IBU аннулировать результаты российской биатлонистки Ольги Зайцевой на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Таким образом, пересмотрены результаты женской эстафеты 4х6 км. Сборная России лишилась серебра. Награда перейдет команде Норвегии.

«У нас из сочинских биатлонных медалей у женщин осталась только медаль Вилухиной. Мы уже давно не призеры в эстафете, мужчин тоже лишили медалей — так нам что на них ракеты направлять? Это продолжение всего того, чего и следовало ожидать. Я очень надеюсь, что новое поколение не будет использовать допинг! И не до конца верю, что Ольга Зайцева использовала допинг».

Добавим, что в сентябре прошлого года CAS удовлетворил апелляции Ольги Вилухиной и Яны Романовой по делу о нарушении антидопинговых правил. Суд удовлетворил апелляцию Зайцевой частично. Россиянку признали виновной в подмене анализа мочи и применении запрещенного вещества.

источник: «Спорт-Экспресс»
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