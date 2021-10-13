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13 октября 07:59

«Основной целью была рыба чуть крупнее». Драчев - об аннулировании результатов Зайцевой

Вместе с ней медалей Олимпиады в Сочи лишились Романова, Вилухина и Шумилова.

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал решение IBU аннулировать результаты российской биатлонистки Ольги Зайцевой на Олимпиаде-2014 в Сочи. Таким образом, пересмотрены результаты женской эстафеты 4х6 км. Сборная России лишилась серебра. Награда перейдет команде Норвегии.

«Я не удивлен решению. Этим делом занималось очень много людей, много времени и сил было потрачено. Основной целью являлась не Ольга Зайцева, а рыба чуть крупнее. Я думаю, что это не конец симфонии, дальше будет продолжение. К чему шли, к тому и пришли», - приводит слова Драчева Metaratings.ru.

Добавим, что в сентябре прошлого года CAS удовлетворил апелляции Ольги Вилухиной и Яны Романовой по делу о нарушении антидопинговых правил. Суд удовлетворил апелляцию Зайцевой частично. Россиянку признали виновной в подмене анализа мочи и применении запрещенного вещества.

источник: «Метарейтинг»
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