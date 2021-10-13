ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
13 октября 09:19

«Скоро Россия лишится всех наград». Милонов - о наказании Зайцевой

Вместе с ней медалей Олимпиады в Сочи лишились Романова, Вилухина и Шумилова.

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал решение IBU аннулировать результаты российской биатлонистки Ольги Зайцевой на Олимпиаде-2014 в Сочи. Таким образом, пересмотрены результаты женской эстафеты 4х6 км. Сборная России лишилась серебра. Награда перейдет команде Норвегии.

«Какие бы основания ни были, через семь лет принимать такое решение - это полная жесть. Если была бы спортсменка из США, а не из России, то ничего не было бы, в этом я абсолютно уверен. Очень обидно, надо в суд подавать и помогать спортсменам, чтобы отстаивали свое честное имя. Скоро мы лишимся всех наград, когда это кому-то нужно будет», - приводит слова Милонова Metaratings.ru.

Добавим, что в сентябре прошлого года CAS удовлетворил апелляции Ольги Вилухиной и Яны Романовой по делу о нарушении антидопинговых правил. Суд удовлетворил апелляцию Зайцевой частично. Россиянку признали виновной в подмене анализа мочи и применении запрещенного вещества.

источник: «Метарейтинг»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Land-Rover Defender Bond Edition – постоянный контроль над максимальным комфортомГеоргий Джикия: Против Словении бились как львыRealme представил первое официальное изображение смартфона Realme GT Neo 2TВосхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футболаКарпин прокомментировал гол через себя в исполнении ДжикииСтало известно о неожиданных проблемах Дзюбы
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Прямое включение из редакции газеты «Советский спорт»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика