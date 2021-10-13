«Скоро Россия лишится всех наград». Милонов - о наказании Зайцевой

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал решение IBU аннулировать результаты российской биатлонистки Ольги Зайцевой на Олимпиаде-2014 в Сочи. Таким образом, пересмотрены результаты женской эстафеты 4х6 км. Сборная России лишилась серебра. Награда перейдет команде Норвегии.

«Какие бы основания ни были, через семь лет принимать такое решение - это полная жесть. Если была бы спортсменка из США, а не из России, то ничего не было бы, в этом я абсолютно уверен. Очень обидно, надо в суд подавать и помогать спортсменам, чтобы отстаивали свое честное имя. Скоро мы лишимся всех наград, когда это кому-то нужно будет», - приводит слова Милонова Metaratings.ru.

Добавим, что в сентябре прошлого года CAS удовлетворил апелляции Ольги Вилухиной и Яны Романовой по делу о нарушении антидопинговых правил. Суд удовлетворил апелляцию Зайцевой частично. Россиянку признали виновной в подмене анализа мочи и применении запрещенного вещества.