Анатолий Хованцев: После Зайцевой волна аннулирования результатов еще не скоро успокоится

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал решение IBU аннулировать результаты российской биатлонистки Ольги Зайцевой на Олимпиаде-2014 в Сочи. Таким образом, пересмотрены результаты женской эстафеты 4х6 км. Сборная России лишилась серебра. Награда перейдет команде Норвегии.

«Почему так поздно рассмотрели дело? Такие дела могут рассматривать до 10 лет. Исход не то что неприятный, он коснется всего российского спорта и тех инцидентов, которые возникли после Сочи. Думаю, что эта волна аннулирования результатов еще не скоро успокоится», - приводит слова Хованцева Metaratings.ru.

Добавим, что в сентябре прошлого года CAS удовлетворил апелляции Ольги Вилухиной и Яны Романовой по делу о нарушении антидопинговых правил. Суд удовлетворил апелляцию Зайцевой частично. Россиянку признали виновной в подмене анализа мочи и применении запрещенного вещества.