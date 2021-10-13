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13 октября 10:50

Зайцева - об аннулировании ее результатов на ОИ-2014: Это старая информация

Вместе с ней медалей Олимпиады в Сочи лишились Романова, Вилухина и Шумилова.

Бывшая российская биатлонистка Ольга Зайцева прокомментировала решение Международного союза биатлонистов (IBU) аннулировать ее результаты на Олимпиаде-2014. Таким образом, пересмотрены результаты женской эстафеты 4х6 км. Сборная России лишилась серебра. Награда перейдет команде Норвегии.

«Это старая информация. Вы по мне соскучились, что ли? Давно ничего про меня не слышно? Все эти решения были озвучены в 2020 году. После суда все распределили, что у нас отбирают медали. Никаких других решений не было, мне никто ничего иного не присылал. Я ничего добавить не могу», - приводит слова Зайцевой «Матч ТВ».

Добавим, что в сентябре прошлого года CAS удовлетворил апелляции Ольги Вилухиной и Яны Романовой по делу о нарушении антидопинговых правил. Суд удовлетворил апелляцию Зайцевой частично. Россиянку признали виновной в подмене анализа мочи и применении запрещенного вещества.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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