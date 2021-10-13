Романова осудила решение об аннулировании результатов Зайцевой

Бывшая биатлонистка Яна Романова прокомментировалf решение IBU аннулировать результаты россиzyrb Ольги Зайцевой на Олимпиаде-2014 в Сочи. Таким образом, пересмотрены результаты женской эстафеты 4х6 км. Сборная России лишилась серебра. Награда перейдет команде Норвегии.

«Позор всем, в чьей компетенции было разобраться в ситуации и вынести справедливое решение. Несправедливость будет наказана! Жизнь все расставит на свои места. Да, да, Ольга, это так. А ты в другом деле докажешь свое величие», - написала Романова в инстаграме.

Добавим, что в сентябре прошлого года CAS удовлетворил апелляции Ольги Вилухиной и Романовой по делу о нарушении антидопинговых правил. Суд удовлетворил апелляцию Зайцевой частично. Россиянку признали виновной в подмене анализа мочи и применении запрещенного вещества.