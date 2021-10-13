ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
13 октября 11:02

Романова осудила решение об аннулировании результатов Зайцевой

Также медалей Олимпиады в Сочи лишились Вилухина и Шумилова.

Бывшая биатлонистка Яна Романова прокомментировалf решение IBU аннулировать результаты россиzyrb Ольги Зайцевой на Олимпиаде-2014 в Сочи. Таким образом, пересмотрены результаты женской эстафеты 4х6 км. Сборная России лишилась серебра. Награда перейдет команде Норвегии.

«Позор всем, в чьей компетенции было разобраться в ситуации и вынести справедливое решение. Несправедливость будет наказана! Жизнь все расставит на свои места. Да, да, Ольга, это так. А ты в другом деле докажешь свое величие», - написала Романова в инстаграме.

Добавим, что в сентябре прошлого года CAS удовлетворил апелляции Ольги Вилухиной и Романовой по делу о нарушении антидопинговых правил. Суд удовлетворил апелляцию Зайцевой частично. Россиянку признали виновной в подмене анализа мочи и применении запрещенного вещества.

источник: Instagram
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Mail.ru Group провел ребрендинг группы в ВКонтактеКарпин расколдовал Марибор. Сборной России осталось совсем немного до чемпионата мира"Локомотив" разделался с московским "Динамо"Стало известно о неожиданных проблемах ДзюбыВосхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футболаКарпин прокомментировал гол через себя в исполнении Джикии
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Прямое включение из редакции газеты «Советский спорт»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика