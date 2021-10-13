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13 октября 22:22
автор: Александр Бойченко

Вирер ответила на вопрос о завершении карьеры после предстоящего сезона

Спортсменке 31 год.

31-летняя итальянская биатлонистка Доротея Вирер, завершившая сезон 2020/2021 на пятом месте в общем зачете Кубка мира, ответила, завершит ли она карьеру после Олимпийских игр 2022 года в Пекине, Китай.

«По сравнению с другими спортсменками, я не думаю, что смогу продолжать тренироваться после беременности. Пока не думаю, будет это мой последний сезон или нет. Я хочу думать только о биатлоне. В марте 2022 года я все пойму, поговорю с тренерами и мужем, потом мы все решим», - цитирует Вирер сайт Матч ТВ.

Доротея Вирер является двукратной бронзовой призеркой Олимпийских игр, трехкратной чемпионкой мира в личных гонках, а также двукратной обладательницей Большого хрустального глобуса в сезонах 2018/19 и 2019/20. В активе итальянки 310 гонок на Кубке мира и 40 личных подиумов.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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