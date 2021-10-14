Чепиков - об аннулировании результатов Зайцевой: Очень переживаю за наших спортсменок

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы РФ Сергей Чепиков прокомментировал решение IBU аннулировать результаты российской биатлонистки Ольги Зайцевой на Олимпиаде-2014 в Сочи. Таким образом, пересмотрены результаты женской эстафеты 4х6 км. Сборная России лишилась серебра. Награда перейдет команде Норвегии.

«Я вообще против такой методики лишения медали. Мое мнение, такие санкции должны принимать в течение полугода после окончания Олимпийских игр. Есть современные методы, тестирования, чтобы быстро проверить на допинг. Непонятно, где были пробы за столько лет и где они хранились. Я не поддерживаю такое действие, и очень переживаю за наших спортсменок», - приводит слова Чепикова Metaratings.ru.

Добавим, что в сентябре прошлого года CAS удовлетворил апелляции Ольги Вилухиной и Яны Романовой по делу о нарушении антидопинговых правил. Суд удовлетворил апелляцию Зайцевой частично. Россиянку признали виновной в подмене анализа мочи и применении запрещенного вещества.