Анфиса Резцова: Непонятно, каким образом отбирают основной состав в сборную России

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова призналась, что не понимает суть отбора в национальную команду тренерским штабом.

«Есть ли в сборной России основной состав? Непонятно, кто, как, по каким метрикам их отбирают… Поэтому Кристина и считает, что у неё самой лучше получается тренироваться, без напряги», — приводит слова Резцовой «Комсомольская правда».

Напомним, что дочь Резцовой, Кристина, дебютировала в составе сборной 23 марта 2018 года в спринтерской гонке в Тюмени, где она заняла 62 место. Лучшим результатом младшей Резцовой является 18 место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене 15 декабря 2019 года.