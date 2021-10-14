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14 октября 15:32
автор: Александр Бойченко

Майгуров заявил, что Глазырина может вернуться в сборную России после двух дисквалификаций

Екатерина Глазырина может вернуться к соревновательной деятельности после годичной дисквалификации.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что Екатерина Глазырина, дисквалифицированная за нарушение антидопинговых правил, может вернуться в сборную.

«В эту среду, 13 октября, BIU уведомил Союз биатлонистов России о том, что Екатерина Глазырина может вернуться к соревновательной деятельности, поскольку срок её годичной предварительной дисквалификации истёк 24 сентября. Как президент СБР я не вижу препятствий к возвращению Кати в сборную команду России, если её результаты будут соответствовать, но по-человечески мне очень жаль, что эти 12 месяцев были вычеркнуты из её спортивной жизни», — цитирует Майгурова пресс-служба СБР.

Напомним, что дебют Глазыриной на Кубке мира по биатлону состоялся в 2011 году в американском Преск-Айле, где она заняла 39 место в спринте. Первый личный подиум спортсменки состоялся в 2012 году в Эстерсунде в индивидуальной гонке, Глазырина стала бронзовым призером.

Биатлонистка дважды была отстранена от соревнований на официальном уровне из-за проблем с допингом.

источник: Союз биатлонистов России (СБР)
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