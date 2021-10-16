«Думаю, что все пройдет по плану». Логинов поделился впечатлениями от тренировочного процесса

Российский биатлонист, чемпион мира, Александр Логинов рассказал о своем состоянии во время командных сборов в Рамзау (Австрия).

«Чувствую себя отлично, тем более с Дмитрием Александровичем Шукаловичем проконтролировали все на лактате, поэтому работал сегодня по пульсу. Максимальный пульс 159-160, вполне комфортно. Будет ещё развивающая работа, имитация – пока планировали, что будет «интервалка». Думаю, что всё пройдет по плану», – сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

Прошлый сезон российский биатлонист закончил на 17-м месте в общем зачете Кубка мира, одержав одну победу в индивидуальной гонке на этапе в итальянской Антерсельве.

Добавим, что новый сезон начнется 27 ноября в шведском Эстерсунде, где пройдет сразу два этапа Кубка мира, во время которых мужчины пробегут пять гонок.