Фуркад может заменить Бьорндалена в комиссии МОК

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира в общем зачете, французский биатлонист Мартен Фуркад претендует на место в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).

Отметим, что новые члены заменят бывшую канадскую хоккеистку Хейли Уикенхайзер и восьмикратного олимпийского чемпиона по биатлону из Норвегии Оле Айнара Бьорндалена, который не состоит в комиссии с 2016 года.

Основная задача Комиссии спортсменов МОК - обеспечить, чтобы точка зрения спортсменов оставалась в основе решений олимпийского движения.

Отметим, что Фуркад завершил карьеру биатлониста в 2020 году, остановившись на втором месте в общем зачете того сезона.