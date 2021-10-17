Йоханнес Бе: С Фуркадом мы даже не здоровались и не поздравляли друг друга, со Стурлой все иначе

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе рассказал о соперничестве с соотечественником Стурлой Хольм Лагрейдом и французом Мартеном Фуркадом.

«У нас было несколько лет с Фуркадом, когда мы даже не здоровались, стоя вместе на подиуме, мы почти не поздравляли друг друга. При виде или при встрече в коридоре отеля атмосфера была сухой. Со Стурлой все наоборот. Я очень этому рад, это особенно важно для команды.

В последней гонке сезона я знал, что буду очень разочарован, если увижу победу Стурлы на финише. Когда я пришел туда первым, я просто хотел принять его и дать ему успокоиться. Но он встретил меня улыбкой и поздравил с хорошо проведенным сезоном. Он был таким спокойным. Вот тогда я подумал: «Какое хладнокровие, какой товарищ по команде и друг!», - цитирует Бе TV-2.

Йоханнес Бе - олимпийский чемпион в индивидуальной гонке Пченчхана-2018, трехкратный победитель Кубка мира с 2018/19 по 2020/21 сезоны (подряд). Йоханнес-младший побеждал 77 раз на этапах Кубка мира (25 из них в эстафетах).

Лагрейд провел первый полноценный сезон в Кубке мира именно в прошлом году. 24-летний норвежец в своем первом чемпионате мира стал четырехкратным чемпионом в смешанной эстафете, масс-старте, индивидуальной гонке и мужской эстафете. На счету Лагрейда семь личных побед на Кубке мира. В прошлом сезоне биатлонист выиграл первые малые хрустальные глобусы в зачете гонок преследования и индивидуалок.