Эмильен Жаклен: У меня есть склонности иногда сдаваться

Трехкратный чемпион мира французский биатлонист Эмильен Жаклен прокомментировал первые старты на чемпионате Франции по летнему биатлону. Француз летом травмировался и теперь продолжает свое восстановление.

«Физически это было очень сложно. Я опасался этих выходных. В субботу был приятно удивлен, что погода на трассе была хорошей, несмотря на сломанную палку на последнем круге. Особенно приятно, что в этот день я выложился на все 100%. Это то, над чем я пытаюсь работать в течение следующих нескольких лет и в этом олимпийском сезоне. У меня есть склонность иногда сдаваться, но здесь я старался этого не делать и отдавать все силы до самого конца», - цитирует Жаклена Nordic Magazine.

Добавим, что Жаклен является трехкратным чемпионом мира. На последнем мировом первенстве в Поклюке спортсмен выиграл золотую медаль в гонке преследования на 12,5 км. По итогам прошлого сезона Жаклен финишировал седьмым в общем зачете, набрав 802 очка.