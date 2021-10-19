Жена Гараничева настояла на том, чтобы он продолжил карьеру биатлониста

Российский биатлонист Евгений Гараничев рассказал, что жена отговорила его заканчивать спортивную карьеру.

«Я задавал себе вопрос, зачем это делаю, неоднократно, даже разговаривал с супругой на эту тему. Ей ведь приходится тяжело, когда меня нет дома: двое детей, одному шесть лет, другому четыре. Оба ходят в садик, случаются какие-то болезни, домашние проблемы. Но жена сказала, чтобы я выкинул все эти мысли из головы. Она не собирается уговаривать меня закончить с биатлоном, потому что видит, как я этим увлечен. Семья действительно очень сильно меня поддерживает и мотивирует», - приводит слова Гараничева RT.

Прошлый сезон Гараничев закончил на 27 месте в общем зачете Кубка мира, наивысшим результатом россиянина было 11-е место в спринте на заключительном этапе в шведском Эстерсунде.

Добавим, что Гараничев трижды становился чемпионом Европы, помимо этого у него три серебра и две бронзы на континентальном первенстве.

На чемпионате мира Гараничев стал вторым в смешанной эстафете в составе сборной России в 2010 году.