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19 октября 22:42
автор: Максим Скороходов

Жена Гараничева настояла на том, чтобы он продолжил карьеру биатлониста

Бронзовому призеру Олимпиады в Сочи в феврале исполнилось 33 года.

Российский биатлонист Евгений Гараничев рассказал, что жена отговорила его заканчивать спортивную карьеру.

«Я задавал себе вопрос, зачем это делаю, неоднократно, даже разговаривал с супругой на эту тему. Ей ведь приходится тяжело, когда меня нет дома: двое детей, одному шесть лет, другому четыре. Оба ходят в садик, случаются какие-то болезни, домашние проблемы. Но жена сказала, чтобы я выкинул все эти мысли из головы. Она не собирается уговаривать меня закончить с биатлоном, потому что видит, как я этим увлечен. Семья действительно очень сильно меня поддерживает и мотивирует», - приводит слова Гараничева RT.

Прошлый сезон Гараничев закончил на 27 месте в общем зачете Кубка мира, наивысшим результатом россиянина было 11-е место в спринте на заключительном этапе в шведском Эстерсунде.

Добавим, что Гараничев трижды становился чемпионом Европы, помимо этого у него три серебра и две бронзы на континентальном первенстве.

На чемпионате мира Гараничев стал вторым в смешанной эстафете в составе сборной России в 2010 году.

источник: «RT на русском»
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