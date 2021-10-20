Личный тренер Малиновского заявил, что биатлонист не завершил, а приостановил карьеру

Жадгир Махамбетов, личный тренер российского биатлониста Игоря Малиновского, прокомментировал слова подопечного, которые были восприняты как объявление о его завершении карьеры.

Напомним, в начале октября Малиновский на вопрос подписчиков, увидят ли они его в биатлоне, ответил: «Только в небе».

«После ковида он пока не может восстановиться, пока больше ничего сказать не могу», — приводит слова Махамбетова ТАСС. При этом тренер подчеркнул, что спортсмен приостановил карьеру, а не закончил её.

Отметим, что Малиновский привлекался к выступлениям за взрослую национальную сборную. Лучшим результатом 24-летнего спортсмена была 61-е место на этапе Кубка мира в Тюмени в 2018 году.