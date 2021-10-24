Стурла Лагрейд: Другие после сборов едут домой к девушке или парню, а я - к оружейнику

Четырехкратный чемпион мира и обладатель малых хрустальных глобусов в своем дебютном сезоне Стурла Лагрейд показал наклейку нового спонсора на своей винтовке, а также рассказал, чем он занимается после трехнедельных тренировочных сборов.

«Возвращение домой после трехнедельного сбора. Первое, что нужно сделать. Другие люди: уединяются в домах с девушкой/парнем. Я: Я иду к оружейнику Свену Арне. Вы заметили что-то новенькое на винтовке?» - подписал снимок Лагрейд.

Лагрейд провел первый полноценный сезон в Кубке мира именно в прошлом году. 24-летний норвежец в своем первом чемпионате мира стал четырехкратным чемпионом в смешанной эстафете, масс-старте, индивидуальной гонке и мужской эстафете. На счету Лагрейда семь личных побед на Кубке мира. В прошлом сезоне биатлонист выиграл первые малые хрустальные глобусы в зачете гонок преследования и индивидуалок.