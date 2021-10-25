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25 октября 10:00
автор: Александр Бойченко

IBU вернул правило вычета двух худших гонок для определения победителя общего зачета

В прошлом сезоне из-за пандемии у спортсменов вычитались четыре худшие гонки.

Международный союз биатлонистов (IBU) отменил временное правило, согласно которому в сезоне 2020/21 со всех спортсменов в конце сезона вычитались четыре худшие гонки, чтобы определить победителя БХГ по итогам года.

В сезоне 2020/2021 в связи с эпидемиологической ситуацией было решено вычесть четыре худшие гонки. Именно в таких условиях норвежцы Тириль Экхофф и Йоханнес Бе выиграли свои «Большие хрустальные глобусы».

В сезоне 2021/2022 все будет так же, как до пандемии. При определении победителя в общем зачете из общего количества очков будут вычтены только две худшие гонки, то есть будут засчитаны 20 гонок из 22. Все гонки (без вычетов) будут засчитываться для Малых хрустальных глобусов.

Новый биатлонный сезон стартует 27 ноября в шведском Эстерсунде.

источник: IBU
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