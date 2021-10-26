Латыпов, Бабиков, Серохвостов и другие биатлонисты проведут гонку с лыжниками сборной России

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский сообщил, что российские биатлонисты, работающие в его тренировочной группе, будут соревноваться с лыжниками сборной России из группы Олега Перевозчикова.

Под руководством Каминского тренируются Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Кирилл Стрельцов, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов и Михаил Первушин. В группу Перевозчиков входят: Иван Якимушкин, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Илья Семиков, Сергей Ардашев, Кирилл Киливнюк, Артем Николаев, Илья Порошкин и Антон Тимашов.

«В рамках подготовки к сезону, 28 октября, мы встретимся в лыжной гонке на 10 км с группой Перевозчикова, которая также работает в Алдане. Также проведем контрольную тренировку, дата пока не определена, но ориентировочно 1 ноября. Место шестого человека в сборной определится по отбору. Для себя я, конечно, ничего не могу решить. Например, в лыжных гонках это можно делать, а в биатлоне - нет. Один неточный выстрел - и все, тебя нет», - цитирует Каминского сайт «Матч ТВ».

Напомним, что новый биатлонный сезон стартует 28 ноября в шведском Эстерсунде.