«Понадеялись на русский авось». Корейский биатлонист Лапшин рассказал о применении допинга

Бывший российский биатлонист Тимофей Лапшин, который в настоящее время представляет Республику Корея, поделился подробностями применения допинга. Срок дисквалификации Лапшина истек в сентября 2021 года за применение допинга восьмилетней давности.

«Расскажу, как всё было. В 2013 году на Кубке IBU я приболел. После этапа у нас было два перелёта: из Вены в Москву, а затем из Москвы в Ижевск на «Ижевскую винтовку». В самолёте при взлёте у меня очень сильно заложило нос, начало сдавливать. Я очень сильно испугался, потому что такого ещё не было. Пошёл к доктору, чтобы попросить какие-нибудь капли. Боль была адская. Он даёт ринофлуимуцил. Мы оба знали, что в подготовительный период они разрешены, но запрещены в соревновательный. Соревновательный начинается за 12 часов до соревнований. Доктор меня предупредил, что если у меня будут брать допинг-пробу, то я должен написать в протоколе о ринофлуимуциле.

Во время слушаний мне сказали, что понимают, что я принимал капли не для улучшения результата, но факт приёма препарата был. Причём мы четыре-пять раз запрашивали концентрацию по этому веществу, но ответа не последовало. Может быть, его в пробе вообще нет.

Признаю, что был косяк с моей стороны и со стороны доктора. По прилёте мы должны были подать документы для TUE, что мы экстренно воспользовались каплями. Получилось, что понадеялись на русский авось. За это и поплатились», - приводит слова Лапшина «Матч ТВ».

Добавим, что Лапшин в общей сложности провел 93 гонки на Кубке мира, имея в активе три личные медали. Спортсмен неоднократно становился победителем эстафетных гонок в составе сборной России.