Майгуров не обладает информацией об участии Юрловой-Перхт в отборах в сборную России

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявил, что не общался с Екатерины Юрловой-Перхт об ее участии в предстоящих соревнованиях.

«Информации об участии Екатерины в отборах в команду нет. Катя не выходила на связь по этому вопросу. Регулярной связи с ней нет, не знаю, тренируется она или нет. Если бы были подобные намерения, то, думаю, о них бы заявили», — приводит «Матч ТВ» слова руководителя СБР.

Добавим, что в ноябре прошлого года Юрлова-Перхт объявила о том, что взяла паузу в карьере. В июне биатлонистка родила второго ребенка.

Напомним, что в сезоне 2019/2020 Екатерина завоевала лишь одну медаль Кубка мира. В составе эстфетной команды она стала второй на этапе в Хохфильцене.